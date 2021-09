Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Kraslicích

SOKOLOVSKO – Řidič nezvládl kruhový objezd.

V sobotu 11. září letošního roku došlo krátce po 21. hodině na kruhovém objezdu v Kraslicích k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že teprve devatenáctiletý řidič osobního vozidla značky Audi zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a mokré pozemní komunikaci a po vjetí na kruhový objezd narazil do jeho tělesa. Následně měl pokračovat dál v jízdě přes těleso kruhového objezdu a poté narazit do obrubníku a kamene, který osobní vozidlo odrazil do cenového stojanu.



Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.



Devatenáctiletý cizinec se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 80 tisíc korun.



Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 9. 2021

