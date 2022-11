Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Stráže nad Ohří

KARLOVARSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V pátek 4. listopadu letošního roku došlo krátce po poledni na pozemní komunikaci I/13 poblíž Stráže nad Ohří k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že osmačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu značky Iveco s návěsem, který jel ve směru od Klášterce nad Ohří na Karlovy Vary, zřejmě při projetí pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost mokré vozovce a najel na nezpevněnou krajnici. Poté měl narazit do silničního příkopu a následně se odrazit do protisměru, kde narazil levou boční částí vozidla do svodidel, která vyvrátil.

Řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena. Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 700 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro osmačtyřicetiletého řidiče.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 11. 2022

