Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Perninku

KARLOVARSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění.

Ve čtvrtek 23. listopadu letošního roku krátce po osmé hodině ranní došlo na pozemní komunikaci číslo II/221 u obce Pernink k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. K té mělo dojít tak, že devatenáctiletý řidič vozidla značky Iveco jedoucí ve směru od obce Merklín do Perninku zřejmě nepřizpůsobil rychlost, vyjel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla značky Toyota, které řídil čtyřiatřicetiletý muž. Po nárazu se vozidlo značky Iveco převrátilo na bok.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Při dopravní nehodě došlo naštěstí pouze k lehkému zranění devatenáctiletého řidiče, kterého Zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do nemocnice.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 900 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro devatenáctiletého řidiče.

nprap. Jan Bílek

24.11.2023

