Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u obce Počerny

KARLOVARSKO – Nehoda si bohužel vyžádala dvě zraněné osoby.

V pondělí 25. dubna letošního roku krátce před osmou hodinnou ranní došlo na silnici II/222 u obce Počerny k dopravní nehodě motorového vozidla značky Iveco. K té mělo dojít tak, že čtyřiapadesátiletý řidič jedoucí ve směru z Karlových Varů směrem do Chodova, se zřejmě plně nevěnoval řízení z důvodu mikrospánku. S vozidlem měl přejet do protisměru, poté vlevo mimo komunikaci, kde s vozidlem narazil do stromu.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyřiapadesátiletého řidiče, kterého Zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do nemocnice. Zraněného čtyřiačtyřicetiletého spolujezdce transportoval do nemocnice vrtulník Letecké záchranné služby. Ke zranění jiných osob nedošlo.

Čtyřiapadesátiletý řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Předběžná škoda byla odhadnuta na přibližně 91 tisíc korun.

Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření policistů.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

26.4.2022

