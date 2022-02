Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Krajkové

SOKOLOVSKO – Řidič policistům nadýchal 1,77 promile.

V pondělí 14. února letošního roku došlo krátce před 20. hodinou poblíž Krajkové na Sokolovsku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že pětadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Mercedes-Benz, jedoucí ve směru z Oloví na Krajkovou, zřejmě po projetí prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost vozidla mokré a namrzlé pozemní komunikaci. Následně měl s automobilem přejet do protisměru, poté vyjet ze silnice a narazit do stromu.



Po nehodě měl pětadvacetiletý řidič z místa dopravní nehody odejít, aniž by si splnil povinnosti účastníka dopravní nehody.



Po několika málo minutách pětadvacetiletého muže vypátrali policisté z obvodního oddělení Habartov. S policisty se následně vrátil na místo dopravní nehody, kde se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,77 promile.



Z těchto důvodů mu byla zakázána další jízda. Poté se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.



Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 100 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 2. 2022

