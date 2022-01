Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Dolního Žandova

CHEBSKO – Nehoda se obešla bez zranění.

Ve čtvrtek 27. ledna krátce před osmou hodinou ranní došlo na pozemní komunikaci u Dolního Žandova na Chebsku k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že devětadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Mercedes jel ve směru od obce Dolní Žandov. Při příjezdu na křižovatku chtěl odbočit vlevo na silnici I/21. Řidič osobního vozidla Mercedes zřejmě nerespektoval dopravní značení a do křižovatky vjel, aniž by dal přednost přijíždějícímu vozidlu Škoda, které řídil devatenáctiletý cizinec. Ten jel ve směru od Chebu do Mariánských Lázní. Následně došlo ke střetu vozidel. Vozidlo Škoda bylo po nárazu odraženo vpravo mimo pozemní komunikaci, kde poškodilo směrový sloupek.

Devatenáctiletý řidič byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen ke kontrole jeho zdravotního stavu do nemocnice.

Řidiči obou vozidel se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, který vyšla s negativním výsledkem.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku kolem 95 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, devětadvacetiletému řidiči automobilu značky Mercedes.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

28. 1. 2022

