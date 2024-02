Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda tří osobních vozidel

CHEBSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění.

V pondělí 19. února krátce před šestnáctou hodinou došlo na pozemní komunikaci číslo I/21, u odbočky do obce Salajna, k dopravní nehodě tří osobních automobilů. K té mělo dojít tak, že sedmašedesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda jedoucí ve směru z Chebu do Mariánských Lázní zřejmě nepřizpůsobil rychlost, přičemž nestihl zareagovat na zpomalující vozidla jedoucí před ním. Následně došlo k nárazu do zadní části osobního vozidla značky Škoda, které řídil dvaapadesátiletý muž, jehož vozidlo bylo vlivem nárazu odraženo do před ním jedoucího vozidla značky Škoda, které řídila jednačtyřicetiletá žena.

Jednačtyřicetiletá řidička utrpěla zranění, se kterými byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 90 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

20.2.2024

