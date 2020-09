Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda nákladního vozidla

KARLOVARSKO – Řidiči se rozkymácel přívěs a následně dostal smyk.

V pondělí dne 7. září 2020 před půl čtvrtou hodinou odpolední došlo na silnici I/6 směrem od Karlových Varů na Prahu k dopravní nehodě. Jednadvacetiletému řidiči nákladního vozidla značky Renault se při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě vlivem rychlosti rozkymácel přívěs a dostal smyk. Následně vjel do protisměru, kde se zadní částí střetl s právě projíždějícím nákladním vozidlem značky MAN a dále narazil do osobního vozidla Hyundai. Následně vlivem nárazu dostalo nákladní vozidlo značky MAN smyk a přejelo do protisměru, kde narazilo do svodidel. Při dopravní nehodě došlo ke zranění jeho řidiče a spolujezdce, kteří byli na místě ošetřeni posádkou vozidla Záchranné zdravotnické služby. Ke zranění dalších osob nedošlo. Alkohol byl u všech řidičů vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou. Komunikace v místě nehody byla po dobu vyšetřování a úklidu vozovky zcela uzavřená.

Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Eva Valtová

8. 9. 2020

