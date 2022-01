Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda na Sokolovsku

SOKOLOVSKO – Nehoda si vyžádala několik zraněných.

Ve středu 26. ledna 2022 krátce před půl šestou hodinou ranní došlo na Sokolovsku k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že teprve osmnáctiletá řidička osobního automobilu značky Škoda, jedoucí ve směru z Vintířova do Lomnice, zřejmě nepřizpůsobila rychlost své jízdy na namrzlé vozovce, uvedla automobil do smyku a následně přejela do protisměru. Zde došlo k čelnímu střetu s vozidlem Mercedes, které řídil jednačtyřicetiletý muž. Po střetu vyjelo vozidlo Škoda mimo pozemní komunikaci. Ve vozidle Škoda dále cestovala také jednadvacetiletá spolujezdkyně. V osobním automobilu značky Mercedes cestovali další tři osoby ve věku 24, 39 a 42 let.

Po dopravní nehodě byli všichni účastnící převezeni Zdravotnickou záchrannou službou k ošetření do nemocnice.

Řidiči obou vozidel se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku kolem 70 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

27. 1. 2022

