Dopravní nehoda na Chebsku

CHEBSKO – Naštěstí nedošlo k vážnému zranění.

V úterý 5. prosince letošního roku kolem 09:30 hodin došlo na pozemní komunikaci č. I/21, konkrétně poblíž Potočiště na Chebsku, k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že osmašedesátiletý řidič autobusu, který jel ve směru od Dolního Žandova, zřejmě nedodržel bezpečnostní vzdálenost za vozidlem značky Citroen a narazil do jeho zadní části. Osobní automobil značky Citroen byl po nárazu odmrštěn do před ním stojícího vozidla značky Peugeot, které následně narazilo do před ním stojícího automobilu značky Audi.

Při této dopravní nehodě došlo ke zranění šestadvacetileté řidičky vozidla značky Citroen. Dále utrpěly zranění tři osoby, které cestovaly autobusem. U všech těchto osob se naštěstí jednalo pouze o lehká zranění.

Všichni řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku téměř 250 tisíc korun.

Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 12. 2023

