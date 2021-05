Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cyklistická sezóna zahájena

KARLOVARSKÝ KRAJ – Započaly preventivné akce zaměřené na cyklisty.

Po dlouho trvajícím chladném počasí se konečně vyčasilo, teploty začaly šplhat nahoru a teplé sluneční paprsky přiměly cyklisty osedlat svá jízdní kola a vyrazit na projížďku nejlépe do přírody. Krásného počasí využili i policejní preventistky společně s pracovnicí BESIPu a v pondělí dne 10. května 2021 vyrazily s preventivním stánkem na cyklostezku vedoucí z Karlových Varů - Tašovic směrem na Svatošské skály, Loket a dále. Cyklisté zde projížděli v hojném počtu a do preventivního stánku rádi zavítali.

Policisté společně s BESIPem u nich kontrolovali, zda mají správně vybavena svá jízdní kola, jestli mají účinné brzdy nebo také zda mají na kolech přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy a oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol. Tématem byla mimo jiné i bezpečnost cyklistů v provozu na pozemních komunikacích a vzájemné vztahy mezi cyklisty a chodci na společných stezkách. Většina jízdních kol byla v pořádku a na drobná pochybení byli cyklisté prozatím pouze upozorněni. Bylo jim také připomenuto dodržování pravidel silničního provozu a vzhledem k tomu, že by cyklisté měli myslet na svou bezpečnost, připomínala se jim i ochranná přilba, a to i přesto, že je povinná pouze pro cyklisty mladší 18 let.

Ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven rozdávaly policejní preventistky cyklistům nealkoholické ochucené pivo, a to v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo!“. Tento projekt je zaměřen na zodpovědný přístup řidičů k pití alkoholu. Cílem projektu je zvýšit povědomí řidičů o nealku pivu jako alternativě z hlediska dodržování bezpečnosti a zákona a především motivace řidičů k zodpovědnému pití piva. Stejně jako řidiči motorových vozidel ani cyklisté nesmí dle zákona požít alkoholický nápoj před ani během jízdy, a proto vychlazené nealko pivo rádi přivítali.

Každý cyklista, který navštívil preventivní stánek, si mohl mimo jiné odnést i preventivní předměty. Ať už policejní reflexní pásku, cyklistickou lékárničku, blikající červenou odrazku, reflexní tyčinky do výpletu jízdních kol, cyklistický přívěšek nebo také mapy různých cyklo-oblastí. Další obdobné akce se budou konat průběžně během několika příštích měsíců. Jedny z větších akcí opět společně s BESIPem, ale také s Týmem silniční bezpečnosti jsou plánovány na 19. června a 7. srpna 2021. Konkrétní místa budou ještě upřesněna.

Přejeme všem cyklistům mnoho ujetých kilometrů a vždy šťastný návrat domů.

por. Bc. Zuzana Týřová

12. 5. 2021

vytisknout e-mailem