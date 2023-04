Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cyklistická sezóna začíná

KARLOVARSKÝ KRAJ - Máme pro vás pár rad a tipů k bezpečné jízdě.

S příchodem jarního počasí začínají vyrážet na vyjížďky nejen motorkáři, ale také cyklisté. Stejně jako řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté účastníky silničního provozu a je nutné na ně brát ohled. V provozu se můžete setkat i například s jezdcem na elektrické koloběžce, na kterého je také hleděno jako na účastníka silničního provozu.

Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravidel. Mezi základní povinnosti cyklisty patří před vyjetím vždy zkontrolovat stav kola a též mít na kole povinnou výbavu. Jízdní kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na paprscích kol a rovněž na obou stranách pedálů. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno v přední části světlometem s bílým světlem a v zadní části kola svítilnou červené barvy. Cyklistická přilba je povinná do 18 let, ale život Vám může zachránit i v dospělosti. Doporučujeme ji tak nosit všem, bez rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo.

Účastníky silničního provozu jsou také uživatelé elektrokoloběžek, kteří si to často ani neuvědomují a měli by tak dodržovat pravidla platná jako pro cyklisty. Koloběžka nebo elektrokoloběžka s výkonem do 1 kW a maximální konstrukční rychlostí do 25 km/hod. se totiž z hlediska provozu na pozemních komunikacích považuje za jízdní kolo.

Osoby jedoucí na elektrokoloběžce musí k jízdě užít buď stezku pro cyklisty, jízdní pruh pro cyklisty, nebo přilehlou pozemní komunikaci. Přitom smějí jet po silnici pouze jednotlivě za sebou a při pravém okraji vozovky. Stejně jako u cyklistů dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

Pozor na alkohol! Jako řidič nesmí jezdec na elektrokoloběžce či cyklista před jízdou ani během jízdy požít alkohol nebo jiné návykové látky.

Uživatel elektrokoloběžky by měl dbát i na povinnou výbavu, která obsahuje minimálně dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, zadní odrazku červené barvy, odrazky oranžové barvy na paprscích alespoň jednoho kola, v případě snížené viditelnosti světlomet svítící dopředu bílým světlem a zadní svítilnu červené barvy.

Mezi nejčastější přestupky uživatelů elektrokoloběžek v ulicích města patří především jízda po chodníku, stezkami pro chodce, po přechodech pro chodce nebo jízda tam, kam je vjezd cyklistům dopravními značkami zakázán. Častá je i jízda na elektrokoloběžce bez osvětlení za snížené viditelnosti. Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést např., že kolo není vybaveno povinnou výbavou, nebo jezdí cyklisté vedle sebe, po chodníku nebo dokonce po přechodu pro chodce.

Důležité je i oblečení, které si na kolo či koloběžku berete. Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní oblečení, abyste byli dobře vidět i při zhoršeném počasí na mnohem větší vzdálenost.

Mnoho šťastných kilometrů na kole či koloběžce Vám přeji policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

12. 4. 2023

