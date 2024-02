Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Čelní střet dvou osobních vozidel

SOKOLOVSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění.

V úterý 20. února letošního roku krátce před sedmnáctou hodinou došlo na pozemní komunikaci v obci Nové Sedlo - Chranišov k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že jednapadesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda jedoucí ve směru z Nového Sedla do Chodova zřejmě vlivem mikrospánku přejel do protisměru, kde následně narazil do protijedoucího vozidla značky Škoda, které řídila sedmačtyřicetiletá žena.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 180 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

21.2.2024

