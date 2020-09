Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečný návrat do školních lavic

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté se s novým školním rokem zaměřili na bezpečnost chodců.

S novým školním rokem od 1. do 4. září 2020 proběhla v Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“ – bezpečná cesta do školy. Do školních lavic se děti vracely téměř po šestiměsíční přestávce. Pro jejich bezpečný návrat policisté dohlíželi v blízkosti základních škol na správné přecházení vozovky, ale také na dodržování pravidel silničního provozu. Akce se konala v ranních a odpoledních hodinách, tedy v době, kdy žáci přicházejí do školy a odcházejí z ní domů. Na mnoha místech našeho kraje jste se také mohli setkat s policejními preventisty, kteří zjišťovali, zda děti vědí, jak mohou co nejbezpečněji přejít silnici. Z rukou policistů poté byli obdarováni drobnými dárečky, jako např. reflexními páskami a přívěsky, nebo také úkolníčkem Zebry či rozvrhem hodin.

Na dohled u přechodů pro chodce pak budou navazovat další preventivní programy v rámci dopravní výchovy přímo v základních školách. Pro tyto aktivity je určen pracovní sešit s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, kde se děti hravou formou naučí, jak se chovat bezpečně v roli cyklisty, chodce či cestujícího v MHD.

nprap. Eva Valtová

4. 9. 2020

