Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

BEZPEČNĚ U VODY

KARLOVARSKÝ KRAJ – Policisté během prázdnin navštěvují kempy a koupaliště po celém kraji.

Z důvodu koronavirové situace je tuzemská dovolená o letošních letních prázdninách nejčastější volbou rekreantů. I z tohoto důvodu byla spuštěna na začátku prázdnin celorepubliková preventivní akce pod názvem „Bezpečně u vody“. Ta je zaměřena nejen na osoby, které se pohybují po vodních plochách na různých lodích, ale také na osoby, jenž chodí k vodním tokům relaxovat, tedy rekreanty či návštěvníky různých kempů a rekreačních zařízení.

Do tohoto projektu se zapojili i policejní preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kteří od začátku prázdnin postupně objíždějí koupaliště a kempy po celém kraji. Návštěvníci se od nich mohou dozvědět zajímavé preventivní rady jak se bezpečně u vody chovat, jak mají na lodích a plavidlech dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, ale také, aby věnovali pozornost svým osobním věcem. Připomínají jim, aby cennosti, které u vody nezbytně nepotřebují, raději ponechávali doma a ne např. v autě, neboť ani to není bezpečným místem pro ukládání cenných věcí. Od policejních preventistů kromě letáčku s preventivními radami mohou obdržet i drobné preventivní předměty, jako např. reflexní pásky, voděodolné pouzdro na mobil, klíčenku, pouzdro na brýle, praktické pouzdro s náplastmi na poranění a pro děti skládací létající talíř. Policisté navštívili již více jak desítku těchto zařízení a další mají v plánu během měsíce srpna. Další nejbližší setkání s návštěvníky proběhne v úterý dne 11. srpna 2020 v autokempinku Dřenice na Jesenické přehradě na Chebsku od 11:00 do 13:00 hodin.

video zde

V rámci této akce zaměřili svojí pozornost na dodržování ustanovení zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě na vodní ploše nádrže Jesenice také policisté z pořádkové služby společně s pracovníky Státní plavební správy na policejních člunech. Za měsíc červenec došlo na Jesenické přehradě ke třem tragickým událostem utonutí, při kterých vyhasly tři lidské životy. Připomeňme si několik důležitých rad, jak postupovat při tonutí osoby:

- Pokuste se zachránit tonoucího podáním nějakého dlouhého předmětu přímo z břehu, například tyče či klacku.

- Jestliže to nejde, dříve, než skočíte do vody, sundejte si oblečení a boty.

- Plavte s hlavou nad vodou, pokud Vám tonoucí zmizí pod hladinou, ať víte, kde to bylo.

- Zachyťte ho rychle, razantně a zezadu táhněte za podpaží k nejbližšímu břehu. Plavte znak.

- Po vyčištění úst tonoucího (od bahna, písku apod.) okamžitě přikročte k umělému dýchání a zajistěte činnost srdce. Pokud se Vám osobu povede přivést k vědomí, vykašle vodu sám.

- Okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Policie apeluje na všechny návštěvníky vodních ploch, aby u vody dodržovali základní pravidla bezpečného chování a aby nepřeceňovali své síly a plavecké schopnosti. Přejeme všem krásné a především bezpečné prázdniny!

por. Bc. Zuzana Týřová

10. 8. 2020

