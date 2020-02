Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bezpečně na horách

KARLOVARSKO – Policistky rozdávaly reflexní předměty návštěvníkům hor.

Jako každý rok proběhl na Božím Daru během uplynulého víkendu ve dnech 15. – 16. února 2020 jeden z nejstarších běžeckých závodů na lyžích v Čechách. Ten se v tomto místě koná již od konce 60. let a letos to byl již 49. ročník. Do horského střediska tak tradičně přiláká spoustu lyžařských závodníků, kterých v letošním roce mělo být kolem 900. Boží Dar je přes zimní sezónu plně vytížené lyžařské středisko, které mimo tuto akci, láká návštěvníky na nespočty běžeckých tratí a sjezdovek.

Z tohoto důvodu a vzhledem k předpokládané vysoké koncentraci osob během tohoto víkendu, bylo policisty z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje provedeno na Božím Daru a v jeho okolí bezpečnostní opatření. Policisté dohlíželi nejen na veřejný pořádek, ale také na bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Svojí přítomností se snažili co nejvíce eliminovat nápad majetkové trestné činnosti, jako např. krádeží věcí z motorových vozidel, krádeží samotných motorových vozidel či lyžařského vybavení. S tímto jim byly nápomocny i policistky z oddělení tisku a prevence, společně s krajskou koordinátorkou BESIPu. Při koordinaci přijíždějících vozidel do obce, ať už na samotné závody či na sjezdovky, rozdávaly policistky řidičům preventivní letáčky. V těch upozorňovaly majitele vozidel, aby v nich nenechávali žádné cenné věci, které by lákali zloděje. Upozornění i další preventivní rady byly na letáčku ve dvojjazyčném provedení, neboť častými návštěvníky jsou i němečtí sousedé.



Vzhledem k proměnlivému horskému počasí, rozdávaly policistky během dne návštěvníkům a lyžařům na sjezdovkách preventivní předměty s reflexními prvky, aby byli za každého počasí dobře vidět. Dětem, ale i dospělým rozdávaly reflexní pásky, přívěšky nebo také reflexní multifunkční nákrčníky. Nazmar nepřišli ani běžkaři, neboť policisté zde měli k dispozici i policejní čtyřkolku na pásech, se kterou projížděli kolem běžkařských drah a i zde rozdávali lyžařům reflexní předměty, aby byli lépe vidět. Návštěvníci horského střediska preventivní akci přivítali velmi pozitivně. Během celého opatření nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání.

por. Bc. Zuzana Týřová

18. 2. 2020

