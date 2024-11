Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáváte muže na fotografii?

KOLÍNSKO – Je pro kriminalisty důležitou osobou v trestním řízení.

Kolínští kriminalisté prověřují případ podvodného jednání, kdy se neznámý pachatel vydával za pracovníka banky a tvrdil poškozené, že jí někdo napadl účet.

K celé události mělo dojít dle provedeného šetření tak, že jednoho dne telefonicky kontaktoval 34letou ženu neznámý muž, který se představil jako pracovník banky. Informoval ji o napadení jejího bankovního účtu nějakým podvodníkem a že během krátké chvíle jí bude volat jeho kolega, který s ní vyřeší veškeré kroky, aby byly její peníze zachráněny. Za okamžik žena přijala další hovor od jiného muže, kterému řekla, že zajde osobně na pobočku banky v Kolíně a vyřeší to s nimi. Na to jí muž odvětil, že on je z ředitelství, je proškolený na tuto problematiku a pracovníci poboček o těchto skutečnostech neví. Žena tedy naslouchala dál a dostala na výběr ze dvou možností. První z nich bylo vytvoření nového účtu včetně nastavení trvalých plateb. Druhou možností byla blokace jejího účtu po dobu 24 hodin s tím, že specialista z banky by převedl její peníze na bezpečný účet jedné z partnerských bank. Žena nakonec zvolila druhou variantu a během téměř hodinového hovoru převedla své peníze ze spořícího účtu na její běžný účet. Následně dle instrukcí převedla celkovou částku ve výši téměř 200 tisíc korun na bankovní účet daný mužem. V rámci telefonátu ženu neustále ujišťoval, že se nejedná o podvod a ať je připravena na další hovor, kdy jí bude kontaktovat Policie České republiky.

Jakmile byly peníze převedeny, hovor náhle skončil. Ačkoliv se poškozená pokoušela volat na telefonní číslo zpět, bylo již nekontaktní. V tu chvíli jí došlo, že se jednalo o podvod.

V rámci prověřování veškerých skutečností policisté zjistili, že peníze poškozené ženy, které skončily na „bezpečném účtu“, vybral zatím neztotožněný muž z bankomatu v centru Prahy.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže v béžovém triku a s černou kšiltovkou na hlavě, který je pro kriminalisty důležitou osobou pro trestní řízení a objasnění celé věci. V případě, že ho poznáváte nebo máte k jeho osobě jakékoliv poznatky, kontaktujte policisty v pracovní době na telefonním čísle 974 874 466. Informace můžete poskytnout také na lince tísňového volání 158.

Tímto případem se zabývají kolínští kriminalisté, kteří celou věc prověřují pro trestné činy podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to hrozí pachateli či pachatelům, v případě dopadení, obvinění a pravomocného odsouzení, až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

15. listopadu 2024

