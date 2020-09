Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděje vyrušila obyvatelka domu

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Ten nakonec ukradl kolo a odjel.

Policisté z obvodního oddělení Řevnice byli vysláni v pátek 11. září 2020 krátce po poledni do ulice K Lomu v Dobřichovicích, kde na ně čekala 58letá oznamovatelka a zároveň poškozená žena, která nahlásila odcizení horského kola mužem a jeho popis policistům předala.

K odcizení horského kola došlo pravděpodobně tak, že 28letý muž vnikl v pátek 11. září v době od 11:40 do 12 hodin do otevřené garáže rodinného domu, ze které přešel do obytných prostor domu, kde jej ale vyrušila oznamovatelka. Tu povalil na zem, naštěstí ji nijak nezranil a z domu se dal na útěk zpátky přes garáž, z níž odcizil pánské horské kolo značky Merida.

Policisté po chvíli dopadli muže, zadrželi jej a převezli na obvodní oddělení k dalším služebním úkonům.

Osmadvacetiletý muž je v současné době podezřelý z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Protože se ale jedná o recidivistu, který byl za takový čin v posledních třech letech potrestán nebo odsouzen, mu nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

16. září 2020

