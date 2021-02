Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žena naletěla podvodníkovi

PRAHA – VENKOV – ZÁPAD – Přišla o sto padesát tisíc.

Na policisty Obvodního oddělení Libčice nad Vltavou se v minulých dnech obrátila pětačtyřicetiletá žena, aby oznámila, že se pravděpodobně stala obětí podvodníka, který ji připravil o 150.000,- Kč.

Oznamovatelka se v srpnu loňského roku seznámila přes internetovou seznamku s mužem, který se představil jako švýcarský občan, který má firemní závazky i v České republice. Intenzivně s ním komunikovala přes sociální sítě, a když se v jedné z konverzací zmínila, že má problémy se svým osobním vozidlem, nabídl se jí její „přítel“, že jí zprostředkuje přes své firmy v Čechách pronájem vozidla s měsíčními splátkami. S tím oznamovatelka nesouhlasila, ale domluvila se s výtečníkem na koupi osobního automobilu. V polovině měsíce září 2020 se setkala s mužem v Římě, kde se domluvili na výše zmiňovaném prodeji a po návratu do České republiky, pokračovala jejich internetová komunikace, přičemž jí muž navrhl, aby mu zaslala finanční hotovost, jelikož jí vybraný automobil již zadal do výroby. Poškozená mu zaslala celkem 150.000,- Kč na účet jeho firmy a vozidlo jí mělo být dodáno. Do současné doby však automobil do České republiky nedorazil a muž pouze neustále oznamovatelku ujišťuje, že jí vozidlo bude dodáno.

Skutek je prošetřován jako přečin podvodu a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu, dodržujte následující rady:

dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu

dávejte si pozor na sliby týkajícího se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí

protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky

pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu

předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje

své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání….

DŮLEŽITÉ!

neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky

a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později použity k vydírání.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. února 2021

vytisknout e-mailem