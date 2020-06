Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ze zloděje bude asi zahradník

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Ze zahradnictví byly odcizeny rostliny za necelých sedmaosmdesát tisíc korun.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Řevnice bylo přijato oznámení o krádeži rostlin v zahradnictví v obci Lety.

Neznámý pachatel se v čase od 21.00 hodin dne 9. června 2020 do 12.00 hodin následujícího dne vloupal do zahradnictví v Pražské ulici. Po poškození a překonání oplocení z Kralické ulice vnikl pachatel na pozemek do manipulační části zahrady. Dále z těchto míst pokračoval k plotu, kde se nachází prodejní část zahrady, kde za užití násilí opět poškodil pletivové oplocení o výšce cca 180 cm a vstoupil na pozemek zahrady. Následně pachatel odtud odcizil třiatřicet kusů rostlin v hodnotě necelých 87 000,-Kč. Dále poškozením vznikla škoda ve výši 5 000,-Kč. Svým protiprávním jednáním způsobil společnosti celkovou škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku přes 91 000,-Kč.

Policisté nyní po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se v blízkosti zahradnictví v obci Lety. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do zahradnictví a odcizil rostliny, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na bezplatnou linku 158.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. června 2020

vytisknout e-mailem