Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výzva k řidičům

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Žádáme zejména řidiče o poznatky k odstavenému vozidlu na dálnici D4 či o jejich kamerové záznamy z palubních kamer, které mohly auto zachytit při průjezdu.

Policisté z obvodního oddělení Mníšek pod Brdy se obrací na veřejnost, zejména na řidiče, s žádostí o pomoc při objasnění případu krádeže motorových pil značky Husqvarna v prodejně se zahradní technikou sídlící v ulici Pražská v Mníšku pod Brdy u dálnice D4.

Neznámí pachatelé v pondělí před půl čtvrtou ráno nezjištěným způsobem překonali vstupní branku areálu, čímž se dostali na pozemek prodejny se zahradní technikou. Poté vypáčili jednu stranu vstupních dveří, tím si sjednali přístup do vnitřního prostoru a odtud následně odcizili 13 motorových pil značky Husqvarna a zároveň poškodili 6 stojanů na tyto pily. Svým jednáním způsobili škodu na poškození a odcizení v předběžné výši za téměř 340 tisíc korun. V případě dopadení jim hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Obracíme se především na řidiče, kteří projížděli v pondělí 25. ledna 2021 v době mezi 3:24 – 3:31 hodin Strakonickou ulicí okolo výše uvedené prodejny. V tuto dobu, kdy se pachatelé vloupali do prodejny, měli zaparkované blíže nezjištěné vozidlo v odstavném pruhu v blízkosti prodejny u dálnice D4, kousek za benzínovou čerpací stanicí. Žádáme ty řidiče, kteří jeli tímto úsekem ve výše inkriminovanou dobu a všimli si nějakého odstaveného auta, které by nám dokázali popsat, nebo pokud disponují palubní kamerou ve vozidle, na jehož záznamu by bylo vozidlo zachycené, ať kontaktují policisty na lince 158 nebo zavolali přímo na policejní služebnu v Mníšku pod Brdy na telefonním čísle 725 885 672.



Děkujeme předem za jakékoliv poznatky, které by nám pomohly k dopadení pachatelů krádeže a zároveň k objasnění celého případu.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov-západ

26. ledna 2021

Odkazy do noveho okna Vykradená prodejna Mníšek pod Brdy Detailní náhled

vytisknout e-mailem