Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavebních kontejnerů

PRAHA ZÁPAD – Zloděj odcizil nářadí.

V době od 15:00 hodin dne 19. 5. 2019 do 07:00 hodin 20. 5. 2019, na stavbě rodinných domků, která se nachází v obci Drahelčice, v ulici Na Malé Růži, poškodil neznámý pachatel dva visací zámky jistící stavební kontejnery, do kterých následně vnikl a odcizil bourací kladivo zn. Makita, kombinované bourací kladivo zn. Makita, dvě aku vrtačky, zn. Dewalt, vrtačku zn. Makita, vibrační pěch zn. Caterpillar, dva výsuvné žebříky, motorovou pilu zn. Husquarna, flexu zn. Bosh, dvě naftová topidla zn. Master, deset řezných kotoučů na beton, dvě palety zn. Marmolit, paletu s barvami zn. Baumit, palety se zbožím sanita, obsahující baterie, sprchové sety, umyvadla, záchody, sifony a podobné doplňky do koupelen a toalet.

Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 391.400,- Kč.

Po neznámém pachateli pátrají policisté z Obvodního oddělení Hostivice, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

22. května 2019

vytisknout e-mailem