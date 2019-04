Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do stavební buňky

PRAHA ZÁPAD – V obci Roztoky.

V době od 15. 4. 2019 od 18.00 hodin do 16. 4. 2019 do 07.00 hodin, v obci Roztoky, v ulici Ke Kocandě, vytrhl neznámý pachatel mříž u vstupních dveří vedoucích do stavební buňky, dále vylomil visací zámek u stavebného kontejneru, který se nachází rovněž na tomto pozemku. Z těchto následně odcizil elektrické nářadí v celkové hodnotě 100.000,-Kč.

Po totožnosti neznámého zloděje pátrají policisté z Obvodního oddělení Libčice, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

18. dubna 2019

