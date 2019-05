Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do prodejny

PRAHA ZÁPAD – Zloděj odcizil stírací losy.

V době od 23. 5. 2019 od 17:45 hodin do 24. 5. 2019 do 05:30 hodin, v obci Libčice nad Vltavou, na Náměstí Svobody, vypáčil neznámý pachatel vstupní dveře vedoucí do prodejny. Následně vnikl dovnitř a odcizil zde plastovou krabičku se stíracími výherními losy. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 41.000,-Kč.

Po neznámém pachateli pátrají policisté z Obvodního oddělení Libčice, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

27. května 2019

vytisknout e-mailem