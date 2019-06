Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do garáže

PRAHA ZÁPAD – Zloděj odcizil motorovou pilu.

V době od 17. 6. 2019 od 11:00 hodin do 22. 6. 2019 do 14:30 hodin, vstoupil neznámý pachatel na pozemek v ulici Jana Palacha, v obci Roztoky, kde překonal pletivové oplocení, které odhrnul od kovové branky. Poté vnikl do uzamčené garáže, ze které odcizil motorovou pilu v hodnotě 11.000,-Kč. Následně provedl vloupání do místnosti za garáží, kde poškodil dveře, vnikl dovnitř, avšak nic zde neodcizil.

Po neznámém pachateli pátrají policisté z Obvodního oddělení Libčice, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

24. června 2019

