Rozsáhlá dopravní akce o prvním prázdninovém víkendu

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Policisté v rámci víkendové dopravní akce zaznamenali sedmdesát přestupků v dopravě.

Policisté z územního odboru Praha západ se zapojili do celorepublikové dopravní akce, která probíhala v průběhu víkendových dní od pátku 26. června do neděle 28. června 2020 po celém území České republiky. Policisté se tohoto dopravního opatření zúčastnili ve dvou dnech, a to v pátek a v neděli. Do akce bylo celkem nasazeno čtyřiadvacet policistů pro výkon služby dohlížejících na pozemních komunikacích okresu Praha západ.

Celá rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce byla tentokrát zaměřena především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a i v průběhu jízdy, dále na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování rychlosti, způsobu jízdy, na dodržování stanovené rychlosti a dodržování pravidel na železničních přejezdech, telefonování za jízdy, kontrolu technického stavu motorových vozidel, kontrolu předepsaných dokladů, případně kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Při dopravní akci nebylo opomenuto ani na ostatní účastníky silničního provozu, a to na cyklisty a chodce.

Při kontrolní činnosti v rámci dopravního opatření policisté kontrolovali nejen dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti v silničním provozu, ale také na pátrání po osobách a na kontroly po odcizených vozidlech a věcech.

Policisté při výkonu služby dohlíželi na plynulost a bezpečnost na pozemních komunikacích, jejichž hlavním cílem při této dopravně bezpečnostní akci bylo snížit závažná porušení pravidel silničního provozu, neboť neukázněnost a nedisciplinovanost některých řidičů je v mnoha případech velkou příčinou řady zbytečných kolizí na našich silnicích a některé vedou až k vážným dopravním nehodám.

Policisté v rámci této prázdninové víkendové dopravní akce zkontrolovali celkem 278 motorových vozidel. Po dobu provádění kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 70 přestupků, z nichž bylo 63 vyřešeno uložením blokové pokuty na místě v celkové výši 17 800,- Kč a dále 7 přestupků bylo oznámeno správním orgánům.

Nejčastějšími dopravními přestupky bylo ve 23 případech nedodržení rychlosti, 11 řidičů nepoužilo bezpečnostní pásy, 2 přestupky byly zjištěny při projíždění na železničních přejezdech a 1 řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce byly policejní hlídky rozmístěny na vytipovaných pevných stanovištích po celém území okresu Praha západ, kde vykonávaly kontrolní činnost. Do dopravního opatření byly nasazeny i pohyblivé motorizované policejní hlídky, které monitorovaly pohyb všech účastníků silničního provozu. Celá akce probíhala v různých časových intervalech.

V těchto dopravních akcích podobného charakteru budou policisté nadále pokračovat i v čase následujícího víkendu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. června 2020

