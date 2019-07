Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řídili pod vlivem alkoholu

PRAHA ZÁPAD – Alkohol za volant nepatří, následky mohu být fatální.

Policisté z Územního odboru Praha západ, řešili hned dva případy, kdy za volant automobilů usedli řidiči pod vlivem alkoholu.

K prvnímu případu došlo od 22:48 hodin do 22:50 hodin dne 6. 7. 2019, kdy 42 letý muž, řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Audi, v ulici Masarykova směrem na obec Chrášťany, kde byl před železničním přejezdem zastaven a kontrolován hlídkou Obvodního oddělení Hostivice. Řidič byl policisty vyzván k provedení dechové zkoušky s následným pozitivním výsledkem 1,92 promile alkoholu v dechu, opakovaná dechová zkouška byla s výsledkem 1,89 promile alkoholu.

V druhém případě dne 7. 7. 2019 v 05:20 hodin, řídila 44 letá žena v obci Dobřichovice, v ulici Pražská, vozidlo tovární značky Peugeot. Na křižovatce ulic Pražská x Hálkova, byla kontrolována hlídkou Obvodního oddělení Řevnice. Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 2,24 promile alkoholu. Druhé odborné měření bylo s výsledkem 2,16 promile alkoholu.

Oba řidiči se dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté upozorňují na skutečnost, že řízení pod vlivem jakékoliv návykové látky může mít fatální následky a to nejen pro samotné řidiče, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Lidé, kteří kvůli své nezodpovědnosti mají na svědomí lidské životy, žijí s pocitem viny až do konce toho svého. V okamžiku, kdy usednou za volant v takovýchto případech, berou do rukou nejen svůj osud, ale i ostatních.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

8. července 2019

