Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ponechané věci ve vozidle přilákaly zloděje

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Z odcizené karty provedl výběr hotovosti.

Dne 24. června 2020 bylo oznámeno na policejní služebnu obvodního oddělení Mníšek pod Brdy vloupání do vozidla v katastru obce Čisovice v okrese Praha západ.

Pouhých patnáct minut postačilo dosud neznámému pachateli k násilnému vniknutí do osobního vozidla značky Citroen Berlingo, které bylo po 14.00 hodině zaparkováno na nezpevněné cestě poblíž komunikace nedaleko obce Čisovice. Pachatel násilným způsobem demontoval okno u zadních dveří vozidla, přičemž značně poškodil rám dveří a gumové těsnění u okna. Dále pachatel poškodil jednu z pneumatik na vozidle. Z interiéru vozidla pachatel následně odcizil sportovní batoh s multifunkčním nožem, pepřovým sprej a pánskou bundu. Odcizen byl i druhý batoh s peněženkou, ve které se nacházely dvě platební karty a osobní doklady. Z úložného prostoru vozidla zmizela i dřevěná truhla. Následně pachatel z jedné z odcizených karet provedl výběr hotovosti.

U druhého zde zaparkovaného vozidla tovární značky Škoda Octavia pachatel poškodil pneumatiku v hodnotě 2 000,-Kč. Celkem vzniklá škoda činí přes 11 000,-Kč.

Policisté nyní pátrají po pachateli, který je podezřelý z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů.

Policie opětovně upozorňuje řidiče i jejich spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a především v nich neponechávali žádné věci. Zloději umí využít i malou chvilku nepozornosti ve svůj prospěch. Opomenuté věci ve vozidlech jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí.

Několik policejních rad:

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných prvků a funkcí.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u osobních vozidel na cestě nedaleko komunikace u obce Čisovice. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který vozidla poškodil a do jednoho z nich se vloupal sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

25. června 2020

