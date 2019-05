Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvod na internetu

PRAHA ZÁPAD – Žena zaplatila zboží, které dosud neobdržela.

Policisté z Obvodního oddělení Mníšek pod Brdy řeší případ podvodného jednání na internetu. Dne 7. 5. 2019 si poškozená objednala na internetovém portálu Let Go, herní konzoli playstation 4pro, u prodávající, za částku 5.000,-Kč. Následně přes internetové bankovnictví dne 9. 5. 2019 zaslala ze svého bankovního účtu požadovanou finanční hotovost včetně poštovného, v celkové výši 5190,-Kč. Do současné doby jí však objednané zboží nebylo doručeno a ani ji nebyly vráceny peníze zpět. Prodávající přestala s poškozenou komunikovat a je nekontaktní.

Policisté varují nakupující, aby v případě objednávání zboží přes internet, byli vždy obezřetní a ověřili si věrohodnost prodávajících.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

27. května 2019

