Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odcizená jízdní kola

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – Poznáváte muže na videu?

Na území okresu Praha venkov - západ se začaly množit případy krádeží jízdních kol. Policisté by touto cestou chtěli upozornit občany, aby ve zvýšené míře dbali na zajištění svých kol a měli svá kola v případě pouhého odložení například u restauračních zařízení či třeba na hřištích stále na očích.

O víkendu 15. až 16. srpna policisté z obvodního oddělení Libčice zaevidovali celkem pět odcizených kol, u nichž byla vyčíslena škoda přesahující 86 tisíc.

Prvním odcizeným jízdním kolem bylo dámské, bílé barvy s modrými kytičkami, které si jeho majitelka odložila za živý plot na volně přístupném dětském hřišti u ulice Dany Medřické ve Velkých Přílepech. To bylo odcizeno neznámým pachatel v sobotu 15. srpna v době od 18:15 do 18:35 hodin.

K druhému případu krádeže došlo 16. srpna během noci, kdy dosud nezjištěný pachatel překonal oplocení vysoké asi 160 centimetrů, poté vnikl na zahradu u rodinného domu v ulici Škroupova ve Velkých Přílepech a odtud odcizil pánské horské kolo zn. GT modré barvy, které bylo opřené o zeď domu.

Pro další tři horská kola, jedno dámské a dvě pánská, v hodnotě téměř 60 tisíc, si přišel neznámý pachatel do společné kolárny bytového domu sídlící v ulici Buková v obci Holubice – Kozinec v době od 8. srpna do 16. srpna. Dámské kolo bylo značky Kellys, pánská kola byla značek Galaxy Skylab a Rock Machine Surge.

V této souvislosti policisté žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud někdo z občanů poznává muže zachyceného na kamerovém záznamu, který se měl dopustit krádeže jízdních kol v obci Velké Přílepy, ať poznatky k jeho osobě předá policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Občané mohou také kontaktovat přímo policisty na obvodní oddělení Libčice, a to samozřejmě osobně nebo telefonicky na čísle 974 866 400. Policisté přijmou jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti muže zachyceného na zajištěném záznamu z kamery.

Několik rad, jak si své jízdní kolo bezpečně zajistit a předejít krádeži:

• při odstavení jízdního kola na ulici použijete vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup)

• zabezpečení jízdního kola pomocí zabezpečovacího systému je třeba využít i při ukládání kola do sklepní kóje a na balkony

• pokud ukládáte jízdní kolo do společných prostor domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří do objektu, ale i do společných prostor, kde jsou kola uskladněna a i zde využijte bezpečnostní stojan nebo systém

• ani na vlastních pozemcích neponechávejte volně odložená kola, neboť i zde je nutnost svá jízdní kola ochraňovat, a to opět využitím bezpečnostního systému nebo uložením do přilehlých prostor pod bezpečnostním zámkem.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

21. srpna 2020

