Nadýchal více než dvě a půl promile

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Alkohol za volant nepatří!

Policisté z obvodního oddělení Řevnice zastavili v úterý 22. února, před 14. hodinou, ke kontrole osobní vozidlo Peugeot, a to v obci Lety. Řidiče posléze ztotožnili jako 42letého muže.

Toho po ztotožnění vyzvali k podrobení se dechové zkoušce, kdy mu přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 2,5 promile.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což dvaačtyřicetiletému muži hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi.

Alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění. Alkohol odbourává zábrany, a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci. To všechno může mít naprosto fatální následky. Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu, a tak trochu předvídat jejich chování, počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty. Opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

Co hrozí za „řízení pod vlivem“?

Kromě toho, že riskujeme havárii či nehodu, za kterou opilý řidič nese zodpovědnost i v případě, že nehodu zavinil někdo jiný, riskujeme také „papíry“. Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy obviněný již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) - do 0,3 promile jde o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 0 bodů, zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) - 0,3-1 promile – (pravděpodobně) přestupek, pokuta do 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů v rámci bodového systému, zákaz řízení na 6 měsíců až rok

Ohrožení pod vlivem návykové látky (nad 1,0 promile) - více než 1 promile – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení (3 roky vězení způsobí-li jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek), 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuta, zákaz řízení na 1-2 roky.

Odmítnutí dechové zkoušky - odmítnutí dechové zkoušky – 7 trestných bodů, 25.000-50.000 Kč, zákaz řízení na 1-2 roky.

Zrádný zbytkový alkohol

Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a „čerstvým“. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.

23. února 2022

