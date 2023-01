Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Jízda na sněhu a ledu

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Několik rad pro jízdu v zimním období. I když některé věci nejsou součástí povinné výbavy, mohou vám v zimních měsících výrazně pomoci.

Zima opět udeřila. Sníh napadl i v nižších polohách a dá se předpokládat, že v nejbližších dnech ještě padat bude. Řidiči tak při svých cestách musí být opatrní. Jízda v zimě však není jen o zimních pneumatikách a opatrnosti. Velmi důležitá je příprava a kontrola vozu a příprava na cestu. Někdy je dokonce nejlepší, pokud nemusíte, nikam nejet a počkat na lepší počasí.

V zimním nečase se automobil chová úplně jinak, než je tomu v létě. Více hrozí smyk a také se prodlužuje brzdná dráha. Těmto rizikům je potřeba přizpůsobit styl jízdy. Řidiči by měli jezdit pomaleji, harmonicky a plynule, plně se věnovat řízení a soustředit se hlavně při brzdění a zatáčení. I lehké sešlápnutí brzdy může být nebezpečné, když není před vozidlem dostatek místa, proto je nutné dodržovat bezpečné rozestupy. Na mokré vozovce by měl být rozestup mezi vozy třikrát větší než na suché silnici. Samozřejmostí je použití zimních pneumatik s dostatečnou hloubkou dezénu, a to minimálně 4 mm, mají lepší stabilitu při průjezdu zatáčkou a poskytují maximální přilnavost.

Aktuální informace nejen o sjízdnosti silnic naleznete na: www.dopravniinfo.cz

Odstraňte z vozidla sníh a led

Před jízdou odstraňte sněhovou vrstvu a led z celého povrchu vozidla, včetně námrazy na sklech oken. Nejlépe ze všech, čelní okno k řádnému výhledu vskutku nepostačí. V případě zamlžení, či námrazy skel zevnitř tuto odstraňte také, a to před započetím jízdy a nespoléhejte se na „rychlé ofouknutí“ ventilátorem během jízdy. Při čistění oken opatrně uvolněte přimrzlé stěrače a i z těch námrazu odstraňte.

Nezapomeňte na sníh a námrazu na světlometech, vrstva sněhu či ledu snižuje jejich svítivost. Zajistěte řádnou viditelnost registrační značky. Očistěte samozřejmě i zpětná zrcátka a poté zkontrolujte jejich správné seřízení. Odstraňte zachycený a umrzlý sníh za jednotlivými koly na lapačích nečistot.

Důkladná očista platí i pro řidiče nákladních vozidel, dodávek, či tahačů s návěsem. Především u vozidel s plachtovou střechou hrozí vytvoření kaluže vody, která například přes noc snadno zmrzne v mohutný kus ledu. Dále se během jízdy může tento i několika kilogramový segment, ať již vlivem rychlosti, brzdění, tlaku vzduchu, odstředivé síly, či nerovnosti na vozovce bez kontroly uvolnit a způsobit vážné škody na majetku či zdraví.

Další užitečné rady

Každoročně doplácí řada řidičů na to, že nejsou v zimních měsících dostatečně vybaveni. I zdánlivé maličkosti, které mohou řidiči potřebovat a které nejsou součástí povinné výbavy vozidla, se mohou stát v nepředvídaných situacích vděčným pomocníkem. Dobrá příprava vozidla také snižuje riziko dopravních nehod a prodlužuje jeho životnost. Řidič se v takovém vozidle navíc cítí při jízdě jistěji. Co je tedy v tomto období pro řidiče i vozidlo nejdůležitější?

montáž zimních pneumatik

přeměření účinnosti brzd

kontrola chladící soustavy

dolití nemrznoucí směsi

kontrola autobaterie a oleje

výměna starších žhavicích svíček u dieselových motorů

kontrola funkce všech světel a stavu náhradních žárovek.

Co by ve vozidle nemělo v zimě chybět

tažné lano,

startovací kabely,

sněhové řetězy,

pracovní rukavice,

utěrka nebo sprej,

proti vnitřnímu pocení oken,

stěrka a škrabka na skla,

smetáček na ometání sněhu,

přenosná svítilna,

zásoba nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů,

láhev s nemrznoucí chladící kapalinou pro její případné doplnění,

pytlík písku a lopatku k vyproštění z náledí

Abyste se v zimě snadněji rozjeli

Gumová těsnění dveří a kapot potřeme glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzla.

Rozmrazovač skel a zámků mějte samozřejmě mimo vozidlo!

Myjeme-li auto v myčce, měli bychom přelepit zámky, aby do nich nenatekla voda, která může namrznout.

Zámek otevřeme pomocí rozmrazovače zámků, v nouzi třeba i postupným zasunováním klíčku ohřátého sirkou či zapalovačem.

Ramínka stěračů před zaparkováním podkládáme nebo vyjmeme, aby nepřimrzla ke sklu.

Skla nikdy nerozmrazujeme horkou vodou, mohla by prasknout.

Po usednutí do vozu otevřeme okénko, abychom si vydechovaným vzduchem nezamlžili okna.

Motor zahříváme pomalou jízdou, nevytáčíme jej do vysokých otáček na místě.

Pozor na správné parkování

neparkujeme na kraji silnice, kde bychom bránili průjezdu sněhového pluhu a kde může být náš vůz nejen zahrnut sněhem, ale i vážně poškozen

v hluboké sněhové břečce mohou do rána pneumatiky zamrznout tak, že budeme muset vůz vysekávat

těsně u budov na náš vůz může spadnout těžká lavina sněhu ze střechy

při parkování za mrazu hrozí nebezpečí přimrznutí brzdových čelistí a zamrznutí lanovodů - proto v zimně zásadně při parkování nezatahujete ruční brzdu

Současné zimní počasí láká k zimním dovoleným či výletům do hor, na které mnozí vyráží svým autem. Aby cesta proběhla bez potíží, je třeba pamatovat na řádný technický stav vozidla. Pokud vyrážíte na delší trasu, například do zahraničí, neuškodí, když jeho stav alespoň zběžně prověří zkušený odborník.

Co udělat:

zkontrolujte množství provozních kapalin, prověřte mrazuvzdornost chladicí kapaliny, do nádržky ostřikovačů skel dolijte nemrznoucí směs

samozřejmostí je vyrazit na kvalitních zimních pneumatikách, přibalte sadu sněhových řetězů

cestou vás může potkat nehoda či jiná škodní událost, ověřte si proto, zda máte aktuální spojení na asistenční službu příslušné pojišťovny

přesvědčte se, zda s sebou máte všechny nutné doklady – platný řidičský průkaz, občanský průkaz či cestovní pas, osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu

pojedete-li do zahraničí ve vypůjčeném automobilu, určitě nezapomeňte vzít s sebou příslušnou dohodu s majitelem vozidla, a to buď v jazyce státu, kam vyrážíte, nebo v angličtině;

nezapomeňte na zdravotní připojištění každého člena posádky; náklady účtované v zahraničí za léčbu závažnějšího onemocnění či zranění mohou být nepříjemně vysoké.

Kromě prověření technického stavu vozidla pamatujte i na překontrolování jeho povinné výbavy. Vždy je důležité mít dostatečný počet reflexních vest, které umístěte do kabiny vozu. Pokud řidič používá dioptrické brýle, je dobré vzít s sebou i náhradní. Určitě se vyplatí přibalit i kvalitní sluneční brýle.

Zavazadla a jejich uložení

Prostorové možnosti vozidla jsou omezené, stejně tak jeho nosnost. Na dovolenou je tak dobré brát s sebou opravdu jen to potřebné. Nejrozměrnější a nejtěžší zavazadla uložíme na dno zavazadlového prostoru. Po ruce bychom naopak měli mít vše, co budeme cestou potřebovat. A také, pro jistotu, výstražný trojúhelník, lékárničku a reflexní vesty pro spolucestující.

Pozor na zdravotní stav

S některými onemocněními a také medikamenty za volant raději nesedejme Při užívání některých léků je řízení výslovně zakázáno. Řada léků má na výkon řidiče nepříznivý vliv. Některé jsou i volně prodejné. Riziko dopravních nehod zvyšují i některá onemocnění, proto je dobré cestu prokonzultovat s ošetřujícím lékařem.

Nepodceňujte únavu, může být velmi nebezpečná

Trasu si předem naplánujte. Počítejte s časovou rezervou pro případné komplikace v dopravě. Za volant usedejte vyspalí a odpočatí. Únava má na svědomí až 10 procent všech dopravních nehod, na dálnici se procento ještě zvyšuje. Nejnebezpečnější je období od půlnoci do čtvrté hodiny ranní. Únava ovšem může udeřit i během dne, nejčastěji mezi druhou až čtvrtou hodinou odpolední. Při jízdě proto dělejte pravidelné přestávky. Jistě je ocení i spolucestující. Pokud je to jen trochu možné, na dlouhých trasách je dobré se za volantem střídat. Určitě se vyplatí počítat s možností, že uvíznete v dopravní zácpě. Proto je třeba neustále mít v nádrži dostatek paliva, v kabině něco k snědku a dostatek nápojů. Co je nejdůležitější, zachovat klid. Nervozita či dokonce agresivita mohou situaci jen zhoršit.

NEZAPOMEŇTE!

Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice.

Zasněžená silnice je 2x více kluzká než mokrá silnice.

Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice.

Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou!

por. Mgr. Markéta Johnová

23.1.2023

vytisknout e-mailem