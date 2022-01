Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další případ vloupání do vozidla

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Cílem bylo opět nářadí.

Policisté z obvodního oddělení šetří další případ vloupání do vozidla, z něhož byly odcizeny různé druhy nářadí. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na téměř 80 tisíc korun.

Neznámý pachatel se vloupal do odstaveného vozidla VW Caddy v Číčovicích v sobotu 8. ledna, v době od půlnoci do ranní půl osmé. Do vnitřního prostoru automobilu se dostal podle dosavadního šetření tak, že rozbil dvě skleněné výplně na zadních dvoukřídlých dveřích a poté odcizil několik utahováků, sadu nástavců na utahováky, aku vrtačku, aku brusku, několik sad klíčů, šroubováků, vrtáků, kleští a další pracovní materiál.

Tímto jednáním byla způsobena škoda na odcizení za více než 66 tisíc a škoda na poškození vozidla okolo 10 tisíc korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

12. ledna 2022

