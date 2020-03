Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Celorepubliková dopravní akce s organizací TISPOL

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Policisté z Prahy venkov západ se zapojili do celorepublikové dopravní akce.

Na území České republiky ve vytipovaných dnech tohoto týdne bude probíhat celorepubliková dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL, do které se zapojili i policisté z územního odboru Praha venkov západ. Dopravní akce je v těchto dnech zaměřená především na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování bezpečnostních předpisů v silničním provozu a dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Současně se policejní hlídky zaměří na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech a problematiku ilegální migrace převážení drog atd. Jedním z cílů celého dopravního opatření je také snížit počet dopravních nehod a přestupků na pozemních komunikacích.

Dne 9. března 2020 bylo na území okresu Praha venkov západ do dopravně bezpečnostní akce nasazeno šest policejních hlídek. V rámci dopravní akce s organizací TISPOL policisté dohlíželi na dodržování pravidel a plynulost silničního provozu od 10.00 hodin do 15.00 hodin, a to nejen na vytipovaných pevných stanovištích, ale také jako pohyblivé policejní hlídky ve služebních vozidlech na různých místech okresu Praha venkov západ.

V průběhu prvního dne 9. března 2020 bylo na území okresu Praha venkov západ do dopravní akce nasazeno 12 policistů. Zkontrolováno bylo celkem 141 vozidel. Při kontrolách bylo zjištěno 27 přestupků, z toho 26 přestupků bylo vyřešeno na místě udělením blokové pokuty v celkové výši 6 300,-Kč a 1 přestupek byl oznámen správním orgánům. Policisté zaznamenali u 8 řidičů porušení přestupku nepoužití bezpečnostních pásů.

O kompletních výsledcích této dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL budeme informovat začátkem příštího týdne.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. března 2020

