Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalisté hledají svědky dopravní nehody

PRAHA VENKOV - ZÁPAD – Okolnosti dopravní nehody, ke které došlo začátkem července na silnici č. I/4, jsou dosud nejasné.

Kriminalisté z odboru Praha venkov – západ se od soboty zabývají vážnou dopravní nehodou, ke které došlo na silnici první třídy. Dne 4. července letošního roku, kolem 12:50 hodin, jel po silnici č. I/4, ve směru od Prahy – Příbram, řidič v osobním vozidle výrobní značky Škoda Octavia, červené barvy. Řidič jel v pravém pruhu a zhruba na šestém kilometru dosud z nezjištěných příčin vybočil ze směru jízdy a přejel na travnatý pás, který odděluje tento pravý jízdní pruh od odbočovacího pruhu - na odpočívadlo ,,Cukrák“. Zde osobní vozidlo čelně narazilo do informativní dopravní tabule, poté do betonových svodidel, čímž došlo k vymrštění vozidla, které se přetočilo a střechou dopadlo na zadní část jiného zaparkovaného vozidla. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče i spolujezdkyně osobního vozidla Škoda Octavia. V zaparkovaném vozidle, na které střechou výše popsané vozidlo dopadlo, se tou dobou naštěstí nikdo nenacházel.

Policisté se případem intenzivně zabývají a zjišťují veškeré okolnosti vzniku dopravní nehody. Prověřují všechny informace a pracují s několika verzemi. Vzhledem k tomu, že okolnosti vzniku dopravní nehody jsou doposud nejasné, žádají tak policisté o pomoc širokou veřejnost.Obracejí se především na svědky dopravní nehody, tedy na řidiče, kteří v sobotu dne 4. července 2020 kolem 12:50 hodin projížděli po silnici č. I/4 v blízkosti odpočívadla ,,Cukrák“, nebo jeli za osobním vozidlem značky Škoda Octavia, červené bravy, které později havarovalo.Konkrétně se obracíme na svědky, kteří viděli, jak k dopravní nehodě došlo, případně kteří disponují kamerovými záznamy, kde by byla nehoda zachycena. Svým svědectvím by mohli přispět i účastníci silničního provozu, kteří jeli v uvedené době v protisměrné části rychlostní silnice, tj. ve směru Příbram – Praha. Jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění dopravní nehody, přijmou přímo kriminalisté na telefonním čísle 974 882 808 (801). Využít můžete také bezplatnou linku tísňového volání 158.



por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

9. července 2020

