Viditelnost na silnicích

Praha venkov - VÝCHOD - Vidět a být viděn.

Toto roční období s sebou přináší řadu nepříjemných jevů. Pozdě se rozednívá, brzy se šeří, dochází ke snížení viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. Snížená viditelnost je častou příčinou mnoha tragických nehod. Jejich oběťmi bývají často chodci a cyklisté. Právě oni jsou tím nejslabším účastníkem v silničním provozu a jsou nejzranitelnější. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Auta mají povinnost svítit, chodci takovou možnost nemají. Cyklisté být osvětleni musí, ale v mnoha případech nejsou. „Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.

Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.

Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.

Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Mějme na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky.

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

Mělničtí policisté upozorňují řidiče a všechny účastníky silničního provozu, aby dbali nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. Nespoléhejte na to, že Vám se to přece nemůže nikdy stát. Ti co už se domů nevrátili by jistě dnes jednali jinak. Šanci už však nemají.

Znovu připomínáme:

Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000,- Kč.

12.12. 2019

