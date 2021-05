Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická dopravní nehoda na dálnici D11

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Osobní vozidlo skončilo zdemolované po srážce s nákladním vozidlem

Včera, půl hodiny před půlnocí, došlo k velmi vážné a tragické nehodě na 13,5 km dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu. Čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a měl zezadu narazit do návěsu kamionu stojícího v koloně v pravém jízdním pruhu. Společně s ním cestovali ve vozidle dva muži ve věku 52 let. Jeden z nich utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Druhý spolujezdec byl s těžkými zraněními letecky transportován do nemocnice. Řidič byl zraněn lehce. Dálnice byla po dobu pěti hodin zcela uzavřena.

Příčiny a okolnosti celé dopravní nehody jsou nyní v šetření kriminalistů z Prahy venkov - VÝCHOD.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

25. května 2021

