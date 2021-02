Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sražená chodkyně na přechodu

Praha venkov - VÝCHOD - Osmiletá dívka naštěstí neutrpěla závažnější zranění

V úterý 9. února krátce před 13. hodinou došlo k dopravní nehodě v Čelákovicích. Řidička osobního vozidla nedala na přechodu pro chodce přednost osmileté dívce, kterou na přechodu srazila a nárazem byla dívka odhozena na chodník do větší vrstvy sněhového nánosu.

Dívku vozidlo jedoucí z levého směru na přechodu pustilo, poté se dívka rozeběhla přes přechod, avšak čtyřiapadesátiletá žena dívku pravděpodobně přehlédla a srazila jí. Naštěstí dívka utrpěla lehčí zranění, se kterými byla převezena k ošetření do nemocnice.



Chodec má na přechodu přednost, nicméně nesmí do něj vstoupit v případech, kdy řidič přijíždějícího vozidla nestihne zastavit.



Důležitá pravidla bezpečného přecházení:

– vlevo, vpravo a zase vlevo před přecházením a současně po celou dobu přecházení. Může se stát, že auto, které se zdálo dostatečně daleko, přijede rychleji, než jsme předpokládali. Oční kontakt – před vstupem do silnice je nutné navázat s řidičem oční kontakt. Získáme tak jistotu, že nás řidič vidí a zastaví.

– před vstupem do silnice je nutné navázat s řidičem oční kontakt. Získáme tak jistotu, že nás řidič vidí a zastaví. Přecházíme vpravo, rychle, ne však zbrkle, neutíkáme. Rozsvítí-li se při přecházení červená, nevracíme se, ale dokončíme přecházení.

Nespoléhejte se na přednost na přechodu – řidiči mohou chodce přehlédnout nebo udělat chybu.

– řidiči mohou chodce přehlédnout nebo udělat chybu. Vnímáme všemi smysly – při přecházení se nespoléháme jen na oči, ale také sluch. Telefonování nebo poslouchání hudby může přehlušit přijíždějící auta nebo i např. sanitku s puštěnou houkačkou.

při přecházení se nespoléháme jen na oči, ale také sluch. Telefonování nebo poslouchání hudby může přehlušit přijíždějící auta nebo i např. sanitku s puštěnou houkačkou. vozidla s právem přednosti v jízdě (sanitky, hasiči a policie) mají vždy přednost. Přednost před chodci má také tramvaj, a to vždy, i když je chodec na přechodu pro chodce.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

15. února 2021

