Slavnostní ocenění policistů

Praha venkov – VÝCHOD – Služebními medailemi byli oceněni nejen policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD.

V úterý 29. října tohoto roku se uskutečnilo v sále Městského úřadu Brandýs nad Labem slavnostní předávání služebních medailí policistům.

Součástí ceremoniálu bylo ocenění vybraných policistů za jejich příkladné plnění služebních povinností. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ředitel územního odboru Praha venkov – VÝCHOD plk. Václav Hatlman, zástupce ředitele plk. Jiří Hořejší, vedení obvodních oddělení a čestný host starosta města Petr Soukup, jenž nad konáním tohoto slavnostního aktu převzal záštitu.

V úvodu vystoupil ředitel územního odboru plukovník Václav Hatlman, který ocenil dlouholetou a příkladnou práci vyznamenaných policistů a vyzvedl jejich věrnost Policii České republiky. Následovalo slovo pana starosty města Brandýs nad Labem.

Oceněno bylo celkem 33 policistů, kteří si převzali služební medaile udělené policejním prezidentem. Osm policistů převzalo medaili za věrnost II. stupně za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a to déle jak dvacet let trvání služebního poměru. Pět policistů obdrželo medaile za věrnost III. stupně, za trvalý přínos při budování a prosazování dobrého jména Policie ČR při délce trvání služebního poměru déle jak deset let. Šestnáct policistů obdrželo "Pamětní medaili" územního odboru Praha venkov - VÝCHOD, která je udělována za iniciativu a dlouhodobé dosahování vynikající výsledky na úseku rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby. Další ocenění touto medailí byli také tři policejní veteráni.

Zvláštní část ceremoniálu patřila bývalým kolegům, kteří již nejsou mezi námi, jejich památka byla uctěna minutou ticha z řad policistů.

V závěru ceremoniálu pan ředitel Územního odboru ocenil i starostu města za dlouhodobou vynikající spolupráci.

Poděkování a ocenění policistů je na místě, neboť jejich posláním je pomáhat občanům a držet se slibu, který při nástupu k policii složili a ocenění jsou tohoto dobrým příkladem.

Slib policistů: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

nprap. Veronika Borovičková

29. října 2024

