Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Houbařská sezóna je v plném proudu

Praha venkov – VÝCHOD – Před vstupem do lesa dodržujte základní pravidla!

Každoročně v době houbařské sezóny přibývá i počet osob, které se nevrátí z lesa včas zpět do svých domovů. Aby nebyly případy pohřešovaných lidí tak časté, doporučují policisté občanům před vstupem do lesa dodržovat následující základní pravidla:

* Než se vydáte do lesa na houby či na výlet do přírody, zvažte své síly a mějte na paměti, že musíte dojít také zpět domů.

* Kam jdete a kdy se vrátíte, dejte vždy vědět blízkým osobám.

* Mějte u sebe funkční a nabitý mobilní telefon.

* Jestliže plánujete delší dobu v přírodě, vezměte s sebou dostatek pití a jídla.

* Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv.

* Nevydávejte se do neschůdného a neznámého terénu, držte se turistických cest se značením.

* Je-li to možné, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.



V případě že se ztratíte:

* Nezmatkujte, zachovejte klid.

* Použijte mobilní telefon, volejte rodině, případně využijte tísňové linky.

* Popište, kde jste, uvedené místo neopouštějte a vyčkejte na pomoc.

* Pokud jste v lese či přírodě ve skupině více osob, držte se pohromadě.



por. Bc. Lucie Nováková

12. září 2022

