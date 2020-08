Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda na železnici

Praha venkov – VÝCHOD – Řidič osobního vozidla utrpěl lehké zranění.

Dnes, tedy 14. srpna 2020, zasahují policisté z Prahy venkov – Východ spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému od ranních hodin u dopravní nehody na železničním přejezdu v katastru obce Mstětice.



Do pohybu se zde daly nákladní vagóny, které vjely na železniční přejezd a došlo ke střetu s právě projíždějícím osobním vozidlem. Jeho osmačtyřicetiletý řidič byl z místa převezen s lehkým zraněním zdravotnickou záchrannou službou do pražské nemocnice. Přítomnost alkoholu u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou.



Poté co se vagóny od vlečky odpojily jich sedm vykolejilo. Prostor železničního přejezdu je uzavřen a policisté odklánějí dopravu objízdnou trasou. K monitoringu je k dispozici i policejní dron. Policisté úzce spolupracují s drážní inspekcí a příčina i další okolnosti nehody jsou předmětem šetření.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

14. srpna 2020

