Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kradl vše, co mu přišlo pod ruku

CHEBSKO – Způsobil škodu téměř 70 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmadvacetiletého muže z Nové Role na Karlovarsku, kterého obvinili ze spáchání zločinu krádeže a přečinů porušení domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněný muž se měl během prvních tří měsíců tohoto roku dopustit několika krádeží. Na konci ledna měl v jedné menší obci na Chebsku odcizit ze zaparkovaného vozidla benzínovou elektrocentrálu a v první polovině března měl nejdříve vniknout na pozemek rodinného domu, kde měl z dílny odcizit několik kusů autobaterií. Poté měl využít situace, vniknout do nezabezpečeného domu a z otevřené místnosti odcizit volně položenou řetězovou pilu. V jiné menší obci na Chebsku měl překonat oplocení a z kůlny odcizit několik kusů různého pracovního nářadí. Kromě toho měl muž řídit osobní automobil značky Škoda, a to i přesto, že má platný zákaz řízení až do února roku 2022.

Svým jednáním měl obviněný muž způsobit škodu téměř 70 tisíc korun.

Po zadržení a provedených úkonech byl osmadvacetiletý muž, na kterého byl vydán příkaz Okresního soudu v Sokolově k dodání do výkonu trestu za jinou trestnou činnost, převezen přímo do věznice.

nprap. Jakub Kopřiva

18. 3. 2021

