Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Uzavření silnice z Tanvaldu do Harrachova pro nákladní vozidla

JABLONECKO/SEMILSKO – Zítra v poledne bude z důvodu nepříznivého počasí pro nákladní dopravu uzavřena silnice č. I/10 v úseku z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem.

Zítra 28. 11. 2024 ve 12.00 hodin bude z důvodu předpokládaného nepříznivého počasí uzavřen provoz na silnici č. I/10 v úseku z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. Tato uzavírka bude předběžně platit do pátku 29. 11. 2024 do 18.00 hodin. V případě změny vývoje počasí bude operativně doba dopravního omezení změněna. Otevření úseku pro nákladní dopravu bude tedy závislé na aktuálním stavu vozovky. Informace o aktuální sjízdnosti v uvedené lokalitě naleznete zde.

V návaznosti na tuto skutečnost bylo aktivováno veškeré dopravní značení s uvedeným omezením a na jeho dodržování budou dohlížet také policisté ve spolupráci se strážníky Městské policie v Tanvaldě.

Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tun je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici č. I/35. Tímto apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili uvedenou trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem.

Všichni řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu způsob jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu (zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku), při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy, lopatu atd.



27. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem