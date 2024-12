Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Uzavírky silnic na okrese Rakovník

Rakovnicko – Tímto Vás chceme upozornit na úplné či částečné uzavírky silnic na okrese Rakovník. Řidiči věnujte tomu prosím pozornost.

Probíhající uzavírky:

- Hořesedly směr Velká Černoc (most D6) – úplná uzavírka – 1.11.2023 – 31.12.2024 III/2211 (prodlouženo do 15.4.2025)

- Nová Ves směr I/6 (most D6) – úplná uzavírka – 24.1.2024 – 28.2.2025 III/2217 (prodlouženo do 31.5.2025)

- Zbečno (most) - úplná uzavírka - 1.4.2024 – 20.12.2024 III/20112

- Kolešov směr I/6 (výstavba D6) – úplná uzavírka – 1.7.2024 – 26.7.2025 III/00610

- Hořovičky směr Vrbice (most D6) – úplná uzavírka – 15.7.2024 – 31.12.2024 III/2214 (prodlouženo do 27.11.2025)

- Chrášťany směr Kněževes – (kanalizace) – úplná uzavírka - 3.10.2024 – 31.5.2025 III/2274 (od 1.12.2024 – 2.3.2025

bez uzavírky - průjezd stavbou)

- Rakovník – ul. Riegrova (povrch) - úplná uzavírka – 2.12.2024 – 31.1.2025

