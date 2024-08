Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Uzavírky silnic na okrese Rakovník

Rakovnicko – Tímto Vás chceme upozornit na úplné či částečné uzavírky silnic na okrese Rakovník. Řidiči věnujte tomu prosím pozornost.

Probíhající uzavírky:

Velká Buková – (kanalizace) – úplná uzavírka- 28.8.2023 – 23.8..2024 III/20114

Hořesedly směr Velká Černoc (most D6) – úplná uzavírka – 1.11.2023 – 31.12.2024 III/2211

Nová Ves směr I/6 (most D6) – úplná uzavírka – 24.1.2024 – 28.2.2025 III/2217

Zbečno (most) - úplná uzavírka - 1.4.2024 – 6.10.2024 III/20112 (bude prodlouženo do 20.12.2024)

Vysoká Libyně – směr Jesenice – úplná uzavírka – 4.3.2024 – 14.8.2024 I/27

Rakovník – ul. Palackého - úplná uzavírka – 4.3.2024 – 31.12.2024

Rakovník – ul. Dukelských hrdinů - částečná uzavírka – 24.5.2024 – 31.10.2024 II/227

Kolešov směr I/6 (výstavba D6) – úplná uzavírka – 1.7.2024 – 26.7.2025 III/00610

Rakovník – ul. Malinovského - úplná uzavírka – 1.7.2024 – 1.9.2024

Hořovičky směr Vrbice (most D6) – úplná uzavírka – 15.7.2024 – 31.12.2024 III/2214

Kounov směr Lhota pod Džbánem (povrch) – úplná uzavírka – 1.8.2024 – 17.8.2024 III/22920

Řevničov směr Hříškov (povrch) – úplná uzavírka – 7.8.2024 – 3.9.2024 III/23739

Plánované uzavírky:

Mutějovice směr Lhota pod Džbánem (povrch) – úplná uzavírka – 24.8.2024 – 4.9.2024 III/22919

Kounov směr Janov (povrch) – úplná uzavírka – 13.8.2024 – 16.9.2024 III/22918

Pšovlky směr Řeřichy (povrch) – úplná uzavírka – 30.8.2024 – 8.9.2024 III/22918

Drahouš směr Sv. Hubert (povrch) – úplná uzavírka – 16.8.2024 – 25.8.2024 III/2295

ÚO Rakovník

prap. Veronika Cafourková

13. srpna 2024

