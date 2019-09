Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Uzavírka silnice I/50 v úseku Slavkov- Křižanovice pro osobní vozidla

SLAVKOVSKO: Oprava krytu vozovky si vyžádá dopravní omezení.

Od tohoto víkendu bude Ředitelství silnic a dálnic pokračovat v rekonstrukci vozovky na páteřní komunikaci I/50 (Brno- Uherské Hradiště). V termínu od 28. 9. 2019 (sobota) do 1. 12. 2019 (neděle) dojde k výrazným dopravním omezením v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/54 ve Slavkově u Brna až po křižovatku se silnicí II/4199 v obci Křižanovice.

Na silnici I/50 se budou vždy současně opravovat dva úseky v délce necelého jednoho kilometru, kde bude provoz řízen kyvadlově pomocí dynamicky řízené dočasné světelné signalizace. Přes tyto úseky budou moci projíždět pouze vozidla těžší než 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je navržena objízdná trasa po silnici I/54, dále po silnici III/4196 přes obec Heršpice a silnici III/4199 přes obce Rašovice a Křižanovice zpět na silnici I/50. Tato objízdná trasa bude obousměrná.

Hodějice- Občanům Hodějic bude umožněn příjezd do obce přes Slavkovský průtah po silnici III/0510 ul. Bučovická a dále po silnici I/50. V termínu od 30. 9. 2019 do 31. 10. 2019 dojde k přeložení autobusové zastávky Hodějice, rozc. 1.0 ve směru Slavkov u Brna. Zastávka bude umístěna v prostoru za křižovatkou směrem do Slavkova. Ostatní přilehlé autobusové zastávky budou obsluhovány beze změn.

Na objízdné trase budou provedena potřebná doplňující dopravně-inženýrská opatření (např. snížení rychlosti, zákazy zastavení, průřez dřevin atd.). Omezení včetně objízdné trasy je vyobrazeno v příloze.

por. Mgr. Alice Musilová, 25.9.2019

