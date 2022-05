Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Uzavírka silnice I/50 v úseku Bučovice- Nesovice pro osobní vozidla

VYŠKOVSKO: Oprava krytu vozovky si vyžádá dopravní omezení.

V souvislosti s rekonstrukcí silnice č. I/50 dojde v termínu od 16. 5. do 12. 6. 2022 k její částečné uzavírce mezi obcemi Bučovice - Nesovice. Jedná se o úplnou uzavírku pro vozidla do 3,5 tuny (mimo IZS, vozidla stavby a dopravní obsluhy). Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t. je vedena sjetím ze silnice č. I/50 na silnici č. II/431 až do obce Bohdalice – Pavlovice, a dále po silnici II/429 až do obce Nesovice. Objízdná trasa je navržena obousměrně. Pro vozidla nad 3,5 tuny není stanovena objízdná trasa a provoz těchto vozidel zůstane zachován na silnici č. I/50. Provoz zde bude přes opravované úseky řízen kyvadlově pomocí přechodného světelného signalizačního zařízení.

por. Mgr. Alice Musilová, 9. 5. 2022

vytisknout e-mailem