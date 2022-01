Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Uzamkl dveře, odešel oknem

CHEBSKO - Neoprávněně setrval v bytě své matky.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody čtyřiatřicetiletému muži z Chebska.

Ten měl ve středu 12. ledna letošního roku krátce po dvacáté hodině večerní v Aši požádat svou devětapadesátiletou matku o vyprání oblečení, s čímž souhlasila a do jejího bytu, který syn neobývá, ho měla vpustit. Dále měl muž svou matku požádat o finanční hotovost. S tím už nesouhlasila a měla sdělit synovi, aby byt opustil. Na to nereagoval a měl se chtít dostat do uzamčeného pokoje, jelikož věděl, že tam má jeho matka uschované cennosti. Když naznačil, že dveře do uzamčeného pokoje vykopne, měla proti němu matka použít pepřový sprej. Podezřelý muž jí měl pepřový sprej z ruky vytrhnout a následně ho použít proti ní. Na agresivní jednání čtyřiatřicetiletého muže žena zareagovala útěkem z vlastního bytu. Muž se měl následně v bytě uzamknout a několik minut v bytě zůstat i přesto, že k tomu neměl svolení. Po chvíli měl byt opustit, ovšem ne dveřmi, ale oknem. Devětapadesátiletá žena se do bytu dostala přivezenými náhradními klíči.

Policisté z obvodního oddělení Aš se s místními strážníky případem začali okamžitě zabývat a krátce před 22. hodinou večerní zadrželi muže o pár ulic dále.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

13.1.2022

