Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Už se nebránil, stejně jej bili

BRNO: Pátráme po zbitém cizinci i dalších očitých svědcích.

Brněnští kriminalisté objasňují okolnosti konfliktu, který se odehrál v září loňského roku v ulici Nádražní v Brně. Prvotně slovní výměna přerostla ve fyzické napadení, při kterém dva muži v bílých mikinách surově zbili muže v žlutém triku. Ten zprvu útok opětoval, souboj to však nebyl vyrovnaný, přesile nemohl dlouho odolávat. Po dalším bití, četných tvrdých úderech a škrcení tak pravděpodobně upadl do bezvědomí. Tím však incident neskončil. Když se po chvíli probral, agresivní muži chtěli v souboji pokračovat. Přítrž jejich dalším ranám potom učinili až kolemjdoucí. Policistům se k případu podařilo ztotožnit dva hlavní aktéry v bílých mikinách a vyslechnout několik svědků. Stále se jim však nedaří vypátrat, kdo je zbitým mužem ve žlutém triku. Z výpovědí svědků vyplývá, že by mohl být ukrajinské národnosti, nebo měl alespoň podobným přízvukem mluvit. Z Ukrajiny by mohla být i dívka v zelených kalhotách, která na videu muže brání před dalším útokem. I s ní by potřebovali kriminalisté mluvit. Přivítají též výpovědi případných dalších očitých svědků, se kterými doposud nehovořili. Ozvat se mohou na linku 158.

por. David Chaloupka, 4. dubna 2024

Související dokumenty Nádražní.mp4

Velikost souboru:79,6 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem