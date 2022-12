Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Už je v chládku

CHOMUTOVSKO - Recidivista měl spáchat několik trestných činů; Za volantem usnul.

Několik trestných činů má mít podle zjištění chomutovských policistů na svědomí 35letý recidivista. Ten byl obviněn z trestných činů vydírání, porušování domovní svobody, krádeží, loupeží, poškození cizí věci a také z trestného činu nebezpečného vyhrožování.

Všech těchto jednání se měl dopustit v Chomutově a Jirkově v průběhu října a listopadu. V této době například ve večerních hodinách přistoupil na sídlišti Kamenná k 13letému chlapci, kterého měl pod pohrůžkou násilí a poté, co ho chytil pod krkem za mikinu prohledat, a odcizit mu tablet a několik desítek korun.

O pár dní později měl dotyčný v Jirkově ze suterénu panelového domu ukrást dětské jízdní kolo v hodnotě 5 tisíc korun. K další krádeži si měl tento recidivista pomoci vloupáním. Při něm měl rozbít skleněnou výlohu u jedné chomutovské večerky, vniknout dovnitř a odcizit tam 300 kusů krabiček cigaret, 2 balení tabáku a různé cukrovinky, celkem v hodnotě přes 50 tisíc korun. Poškozením výlohy vznikla škoda ve výši 11 tisíc korun.

Kromě toho se měl také dopustit dalších protiprávních jednání vůči své známé. Mělo jít o vydírání, porušování domovní svobody, krádež, loupež a nebezpečné vyhrožování.

Poté, co policisté popsanou trestnou činnost objasnili, zadrželi podezřelého a vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání pro uvedené trestné činy. Policisté pak obviněného na základě soudního příkazu dopravili do věznice, kde si bude odpykávat trest za předchozí trestnou činnost.

Pobyt za mřížemi by mu soud v případě prokázání viny za popsaná jednání mohl prodloužit v krajním případě až o deset let.

Za volantem usnul

Podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky policisté sdělili 61letému muži z Chomutova. Koncem listopadu v pozdních večerních hodinách tento řidič zřejmě i kvůli vypitému alkoholu usnul za volantem, když jel po silnici druhé třídy ve směru od obce Lažany na Chomutov. Následně s osobním vozidlem vyjel vpravo mimo silnici, odtud přejel do protisměru, kde vjel znovu mimo vozovku a dále pokračoval v jízdě podél ní. Naboural do dopravního zařízení, avšak v jízdě pokračoval dál, a to silničním příkopem. Nakonec narazil do balíků slámy a vozidlo se zastavilo. Řidič z místa odešel, ale brzy se tam vrátil. Vypátrali ho totiž policisté a na místo nehody ho dopravili. Provedli s ním také dechovou zkoušku, která ukázala hodnoty přesahující 1,3 promile alkoholu.

Kvůli způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu může soud zmíněného řidiče potrestat odnětím svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. prosince 2022

